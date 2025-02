Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Lisandro Martinez z poważną kontuzją

Manchester United w niedzielę przystąpił przed własną publicznością do rywalizacji z Crystal Palace. O tym występie chcieliby jak najszybciej zapomnieć podopieczni Rubena Amorima. Czerwone Diabły bowiem przegrały rezultatem 0:2. A na dodatek bardzo poważnej kontuzji nabawił się Lisandro Martinez, który został zniesiony z boiska na noszach.

Reprezentant Argentyny w 77. minucie po starciu z Ismailą Sarrem nabawił się urazu. Kolano mistrza świata wygięło się w nienaturalny sposób. Defensora Manchesteru United może czekać długi rozbrat z piłką, ale na oficjalny komunikat klubu musimy jeszcze poczekać. Całą sytuacją z 27-latkiem skomentował Ruben Amorim w rozmowie ze „Sky Sports”.

Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych dniach, ale myślę, że to poważna sytuacja. Lisandro to nie tylko świetny piłkarz, ale mocny charakter w szatni. Poczuł ten uraz, a kiedy jesteś zawodnikiem, to wiesz, że to coś poważnego. Jesteśmy tutaj, aby mu pomóc w trudnym momencie, tak jak on nam pomagał – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez serwis „DevilPage”.

Manchester United będzie miał okazję zrehabilitować się już w najbliższy piątek. Tego dnia Czerwone Diabły zmierzą się z Leicester City w Pucharze Anglii.