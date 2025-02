Manchester United traci piłkarza. Stoper nie zagra do końca sezonu Źródło: talkSPORT Paweł Wątorski Manchester United stracił obrońcę na resztę sezonu. Jak informuje "talkSPORT", Lisandro Martinez doznał poważnej kontuzji kolana i nie wróci już na boisko w obecnych rozgrywkach.

Every Second Media / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i piłkarze Manchesteru United