Manchester United doceni obrońcę. Amorim wciąż chce go u siebie

Harry Maguire poprawił swoje notowania i ma zostać na Old Trafford. Manchester United podjął decyzję, że siądzie do rozmów w sprawie nowej umowy.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

fot. Javier Linares Misioner / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Maguire na dłużej w Manchesterze United

Manchester United notuje historycznie najgorszy sezon w Premier League. Wciąż może jednak zakończyć go pozytywem w postaci zdobycia Ligi Europy i gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niezależnie od końcowego wyniku, na Old Trafford szykują się bardzo duże zmiany. Wiadomo, że trenerem pozostanie Ruben Amorim, w którym władze klubu widzą odpowiedniego kandydata do zażegnania kryzysu i długoterminowego sukcesu. Portugalczyk ma czas, aby skompletować kadrę, która będzie odpowiednia dla jego założeń taktycznych.

Do tej pory wydawało się, że Manchester United będzie dążył do rozstania z Harrym Maguire’em. Angielski defensor ostatnimi miesiącami zapracował jednak na zaufanie szkoleniowca oraz zarządu giganta Premier League. Na początku roku klub skorzystał z opcji przedłużenia o 12 miesięcy, zatem jego umowa obowiązuje do połowy 2026 roku. Niebawem mają także ruszyć rozmowy na temat dłuższej współpracy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Maguire jest zawodnikiem Czerwonych Diabłów od 2019 roku. W tym czasie miewał lepsze i gorsze okresy, ale na ogół stał się istotnym punktem w historii klubu. Z tego względu Manchester United chciałby podjąć kwestię potencjalnej roli Maguire’a również po zakończeniu piłkarskiej kariery.

W tym sezonie 32-latek jest podstawowym stoperem, z którego Amorim korzysta regularnie. Wystąpił w sumie w 34 meczach, czterokrotnie trafiając do siatki.