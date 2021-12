Greenwood zachwycił Rangnicka. “Potrafi zrobić z piłką wybitne rzeczy”

PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Pewny awansu do fazy pucharowej Manchester United w środowym meczu Ligi Mistrzów zremisował 1:1 Na Old Trafford z Young Boys Berno. Jedynego gola dla Czerwonych Diabłów zdobył Mason Greenwood, któremu po zakończeniu meczu dużo czasu poświęcił Ralf Rangnick.

Mason Greenwood otrzymał od trenera Ralfa Rangnicka szansę występu w meczu z Young Boys Berno i zrobił na nim duże wrażenie

Niemiecki szkoleniowiec po zakończeniu spotkania mocno chwalił młodego Anglika

Wskazał również aspekty, nad którymi Greenwood powinien w najbliższym czasie mocniej się skupić

Greenwood zapunktował o menedżera Manchesteru United

Mason Greenwood rozpoczął mecz z Young Boys Berno w podstawowym składzie i już w dziewiątej minucie pięknym uderzeniem wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

– Myślę, że dzisiaj pokazał nie tylko umiejętności ze względu na tego pięknego gola, ale również geniusz stwarzając okazję dla Juana Maty. To ogromny talent. Ma lewą i prawą nogę, dobrze operuje piłką. Warto tutaj przypomnieć także sposób w jaki wypracował bramkę dla Freda w niedzielę – powiedział Rangnick, cytowany przez Sky Sports.

Choć niemiecki szkoleniowiec nie ma żadnych zastrzeżeń do techniki młodego Anglika, uważa, że ten musi jeszcze poprawić się pod względem fizycznym. – On musi się rozwinąć pod względem fizycznym, ale technicznie jak na swój wiek jest świetnym zawodnikiem. Moim zadaniem jest go rozwinąć, zrobić z niego atletę i jeżeli mu się to uda, może stać się podstawowym zawodnikiem tego klubu – kontynuował niemiecki trener.

Porównanie do Haalanda

Ralf Rangnick w przeszłości poznał się na talencie Erlinga Haalanda. Pracując dla Red Bulla jako szef sportu i rozwoju pomógł sprowadzić utalentowanego Norwega do Salzburga. Teraz został poproszony o porównanie tych zawodników. – On jest innym rodzajem napastnikiem. Erling, jak dla mnie, jest target manem, który może grać jako pojedynczy napastnik lub razem z innym napastnikiem w ustawieniu 4-4-2. Mason może grać jako napastnik, może też wchodzić ze skrzydła, może grać razem z innym napastnikiem i ma bardzo dobrą technikę – mówił Rangnick.

– I tak jak już powiedziałem, czasami brakuje mu fizyczności. Myślę, że pod tym względem trzeba go rozwinąć, ale pod względem technicznym wszystkie rzeczy, które potrafi zrobić z piłką są wybitne. Nie martwię się więc tak bardzo o jego technikę. Musimy rozwinąć go fizycznie i mentalnie, aby stał się najsilniejszą wersja samego siebie. Jeśli uda nam się to zrobić, może stać się podstawowym i wartościowym zawodnikiem dla naszego klubu w przyszłości – dodał szkoleniowiec.

