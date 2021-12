fot. PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Manchester United w swoim ostatnim występie w Lidze Mistrzów w 2021 roku tylko zremisował (1:1) na Old Trafford z Young Boys. Aktualni wicemistrzowie Anglii zapewnili sobie jednak pierwsze miejsce w grupie F.

Man Utd w eksperymentalnym składzie podzielił się punktami z Young Boys

Czerwone Diabły nie wygrały drugiego z rzędu spotkania pod wodzą Ralfa Rangnicka

Faze grupową Ligi Mistrzów ekipa z Old Trafford zakończyła z dorobkiem 11 punktów

Man Utd przypieczętował wygranie grupy F

Manchester United przystępował do środowej batalii, mając już zapewniony awans do fazy pucharowej elitarnych rozgrywek. Aczkolwiek udane wejście w Lidze Mistrzów w ekipie z Old Trafford chciał zaliczyć Ralf Rangnick. Tymczasem przedstawiciel ligi szwajcarskiej miał zamiar powtórzyć osiągnięcie z września, gdy w roili gospodarza pokonał przedstawiciela Premier League (2:1).

Mecz szybko ułożył się po myśli Man Utd, bo już w dziewiątej minucie spotkania wynik rywalizacji otworzył Mason Greenwood. Ofensywny piłkarz Czerwonych Diabłów wykorzystał dośrodkowanie Luke’a Shawa i uderzeniem głową skierował piłkę do siatki. Tymczasem w 34. minucie wyborną okazję na podwyższenie prowadzenia gospodarzy miał Juan Mata, ale jego próbę obronił golkiper rywali.

Ozdobą pierwszej części spotkania na Old Trafford był jednak gol Fabiana Riedera. Było to premierowe trafienie 19-latka w Lidze Mistrzów. Zawodnik Young Boys popisał się genialnym strzałem sprzed pola karnego, po którym żadnych szans na udaną interwencję nie miał Dean Henderson. W związku z tym na przerwę obie ekipy udały się z wynikiem 1:1.

Po zmianie stron każda z drużyn wypracowała sobie po jednej klarownej okazji strzeleckiej. Man Utd mógł zdobyć bramkę w 59. minucie, gdy bliski pokonania bramkarza rywali był Anthony Elanga. Guillaume Faivre ostatecznie wygrał jednak pojedynek oko w oko z 19-latkiem. Z kolei w 66. minucie bliski zdobycia bramki był Quentin Maceiras, ale jego próba była niecelna. Rezultat spotkania do końca już się nie zmienił.