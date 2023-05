IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United chce zatrzymać na dłużej Diogo Dalota

Portugalczyk wkrótce ma podpisać nowy długoterminowy kontrakt

Takie informacje przekazuje Fabrizio Romano

Man Utd i Dalot chcą kontynuować współpracę

Diogo Dalot ma ważny kontrakt z Manchesterem United do czerwca 2024 roku. Portugalczyk jednak często był łączony z odejściem z zespołu Czerwonych Diabłów, a według mediów jego sytuację monitorowała FC Barcelona. Sam zawodnik powtarzał natomiast, że chce kontynuować karierę na Old Trafford.

Fabrizio Romano donosi natomiast, że Manchester United prowadzi rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu Diogo Dalota. Plan klubu polega na zatrzymaniu Portugalczyka i zawarciu nowej, długoterminowej umowy. Włoski dziennikarz dodaje również, że obie strony są pewne osiągnięcia porozumienia.

Dalot trafił do United w 2018 roku z FC Porto. W 2020 roku został wypożyczony na rok do AC Milan, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony. Po powrocie na Old Trafford stał się podstawowym zawodnikiem. W obecnym sezonie rozegrał 25 meczów w Premier League zdobywając jednego gola i notując dwie asysty.

