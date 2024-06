Manchester United chce zatrzymać doświadczonego defensora

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jonny Evans

Jonny Evans zostanie na Old Trafford?

Manchester United ma nadzieję, że uda się przekonać Jonny’ego Evansa do podpisania nowego kontraktu. Piłkarz pochodzący z Irlandii Północnej wrócił do klubu 20-krotnych mistrzów Anglii latem ubiegłego roku z Leicester City, osiem lat po opuszczeniu Old Trafford. 36-latek został sprowadzony jako wsparcie dla głównych środkowych obrońców. Z powodu licznych kontuzji w drużynie, Evans zagrał w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Sezon 2023/24 zakończył się dla Evansa pozytywnie, biorąc udział w zwycięskim finale Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi City (2:1) na Wembley. Klub chce, żeby piłkarz podpisał nową umowę, a jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca. Zresztą liczne doniesienia potwierdzają, że trwają rozmowy na temat przedłużenia kontraktu.

Według The Athletic, szefowie pragną zatrzymać Evansa ze względu na ograniczony budżet transferowy tego lata. Mniejszościowy akcjonariusz Sir Jim Ratcliffe planuje wydać tylko 50 milionów funtów i nie chce tracić więcej obrońców pierwszego składu, po odejściu Raphaela Varane’a. Z kolei Harry Maguire i Victor Lindelof prawdopodobnie zostaną do czasu realizacji głównych celów transferowych.

Czerwone Diabły usiłują pozyskać Jarrada Branthwaite’a z Evertonu. Klub jest pewny, że uda się podpisać kontrakt z 21-latkiem, którego wartość wynosi około 75 milionów funtów. Interesują się również Lenym Yoro z Lille, ale 18-latek jest także na radarze Realu Madryt.