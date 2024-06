Manchester United negocjuje z Evertonem w sprawie obrońcy

Manchester United kontynuuje starania o pozyskanie Jarrada Branthwaite'a z Evertonu. Fabrizio Romano potwierdził, że obrońca wyraził zgodę na przeprowadzkę na Old Trafford.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Czerwone Diabły chcą Jarrada Branthwaite’a

Manchester United pragnie wzmocnić swój skład przed nadchodzącym sezonem, a Sir Jim Ratcliffe, który przejął kontrolę nad działaniami transferowymi klubu. Brytyjski biznesmen jest zdeterminowany, żeby przywrócić na Old Trafford dawne sukcesy. Jednak podkreśla, że wszelkie wydatki będą zgodne z możliwościami finansowymi klubu, zwłaszcza w kontekście rygorystycznych przepisów Premier League dotyczących finansowego fair play.

Dobra wiadomość dla United jest taka, że Ratcliffe już opracował plan działania. Po odejściu wysoko opłacanych zawodników, takich jak Raphael Varane i Anthony Martial oraz potencjalnym rozstaniu z Casemiro, klub może zaoszczędzić blisko 45 milionów funtów rocznie na pensjach. Obecnie głównym celem transferowym jest pozyskanie nowego środkowego obrońcy.

Czerwone Diabły złożyły wstępną ofertę za Branthwaite’a, wynoszącą 38 milionów funtów. Everton odrzucił tę propozycję, wyceniając zawodnika na 65–70 milionów funtów. To nie oznacza, że klub rezygnuje z pozyskania Branthwaite’a.

Według Romano, 22-letni Anglik jest zainteresowany przeprowadzką do Manchesteru United i miał już uzgodnić warunki kontraktowe. Mimo że The Toffees wciąż żądają wysokiej kwoty, to Ratcliffe jest gotowy ponownie spróbować sfinalizować transfer. Jarrad Branthwaite w zeszłym sezonie Premier League rozegrał 35 spotkań i zdołał strzelić trzy gole.