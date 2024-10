Ten Hag odszedł, Manchester United błyszczy. Nowa era na Old Trafford

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruud van Nistelrooy

Van Nistelrooy zachwyca w roli tymczasowego trenera

Ruud van Nistelrooy, tymczasowy trener Manchesteru United, może być dumny ze swojego zespołu po imponującym zwycięstwie nad Leicester City. Jego podopieczni strzelili cztery gole przed przerwą, co nie zdarzyło się od 2020 roku, wylicza “Daily Mail”.

Casemiro, który zdobył ostatnią bramkę za kadencji Erika ten Haga, tym razem popisał się dwoma trafieniami, w tym spektakularnym strzałem z 30 metrów. Brazylijczyk wyglądał jak odrodzony, a Bruno Fernandes dołożył swoje pierwsze dwa gole w sezonie. Alejandro Garnacho również wpisał się na listę strzelców, pokazując swój talent.

“Manchester United zagrał z taką swobodą i energią, jakiej rzadko doświadczano pod wodzą ten Haga. Chociaż Leicester wystawiło mocno zmieniony skład, a mecz w Premier League może wyglądać inaczej, to zwycięstwo daje Van Nistelrooyowi mocne argumenty za pozostaniem na stanowisku trenera” – przekonuje “Daily Mail”.

Van Nistelrooy, były napastnik Czerwonych Diabłów, zaprezentował się profesjonalnie w nowej roli, pojawiając się na boisku ubrany na czarno i pozdrawiając kibiców. W programie meczowym wyraził uznanie dla ten Haga, mówiąc: – Erik ten Hag sprowadził mnie z powrotem do Manchesteru United latem i zawsze będę mu wdzięczny za tę szansę.

Erik ten Hag, oglądając mecz, mógł się zastanawiać, gdzie ci piłkarze byli cały sezon. Było to dopiero czwarte zwycięstwo w 14 meczach, ale styl gry pod wodzą Van Nistelrooya daje nadzieję. Co więcej, angielskie media uważają, że Ruben Amorim, który ma zostać nowym menedżerem United może zacząć obawiać się o swoją przyszłość na Old Trafford.