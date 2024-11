fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim chce kluczowej zmiany. Manchester United ma być jak Sporting

Ruben Amorim w poniedziałek oficjalnie rozpoczął swoją pracę na Old Trafford. Od blisko dwóch tygodni było wiadomo, że to on zastąpi Erika ten Haga, lecz Sporting zdołał zatrzymać go na ławce trenerskiej na najbliższe mecze. Portugalczyk pożegnał się z Lizboną w wielkim stylu, ogrywając Manchester City w Lidze Mistrzów i pozostawiając drużynę na fotelu lidera w krajowych rozgrywkach.

Manchester United liczy, że okaże się on lepszym wyborem od ten Haga, który także imponował swoimi osiągnięciami w słabszej lidze. Po przenosinach do Premier League wyraźnie sobie jednak nie poradził. W tym sezonie Amorim stworzył maszynę, a kluczowe założenia ze Sportingu chce przenieść do nowej drużyny. Chodzi między innymi o system gry oraz taktykę.

Fabrizio Romano informuje, że pierwszą decyzją Amorima na Old Trafford będzie przejście na trójkę środkowych obrońców. Ta formacja przyniosła wiele dobrego Sportingowi, który w tym sezonie punktuje na niesamowitym poziomie. Manchester United pod wodzą ten Haga występował w klasycznym ustawieniu z czwórką defensorów z tyłu.

🚨 Rúben Amorim’s plan is to start with a back three in defence immediately at Manchester United.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/x78Ykq4TbV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2024

Kadra Manchesteru United nie jest odpowiednio zbalansowana i ma spore braki. Głównym celem powinno być sprowadzenie przynajmniej jednego środkowego obrońcy, tak aby Amorim miał większy komfort wyboru. Portugalczyk zapewniał kibiców Sportingu, że zimą nie kupi do Manchesteru United żadnego ich piłkarza.