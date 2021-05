Manchester City na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu 2020/21 Premier League jest już pewny mistrzostwa Anglii. Drużynie Josepa Guardioli pomógł w tym zespół Leicester City, który we wtorek pokonał 2:1 Manchester United.

Manchester City już w sobotę mógł zapewnić sobie pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu, ale w hicie Premier League musiał uznać wyższość londyńskiej Chelsea. W efekcie Obywatele ze świętowaniem musieli się wstrzymać aż do wtorku, kiedy swoje spotkanie w ramach 36. kolejki rozgrywał Manchester United. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera musieli jednak na Old Trafford uznać wyższość Leicester City, który zwyciężył 2:1.

Po tym spotkaniu Manchester United definitywnie stracił szanse na dogonienie Manchesteru City w ligowej tabeli. Mając do rozegrania do końca sezonu tylko trzy spotkania traci do drużyny Josepa Guardioli 10 punktów.

Siódme mistrzostwo Manchesteru City

Dla Manchesteru City to siódmy w historii mistrzowski tytuł, a trzeci w ciągu ostatnich czterech sezonów. To również trzeci tytuł Josepa Guardioli, który prowadził drużynę do mistrzostwa także w 2018 i 2019 roku. W ubiegłym sezonie lepsi okazali się od niej piłkarze Liverpoolu.