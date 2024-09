Manchester City przekazał złe wieści. Rodri przeżywa dramat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri uszkodził więzadło, Man City opublikował komunikat

Manchester City podczas ostatniego meczu w Premier League podejmował na własnym stadionie Arsenal. Hit 5. kolejki ligi angielskiej zakończył się remisem (2:2). Bramkę na wagę cennego punktu w 98. minucie zdobył John Stones. Dla broniących tytułu mistrzów Anglii niepokojącą wiadomością był uraz kluczowego zawodnika. Rodri w 21. minucie musiał opuścić boisko ze względu na kontuzję.

Pep Guardiola odnośnie kontuzji Rodriego mówił, że lekarze nie są zgodni co do szczegółów urazu. Od jednego doktora usłyszał, że kontuzja jest poważna, zaś drugi stwierdził, że uraz nie jest poważny. Dlatego pomocnik wybrał się w podróż do Hiszpanii, gdzie przejdzie dodatkowe badania. Manchester City o szczegółach poinformował w specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

– Manchester City może potwierdzić, że Rodri doznał kontuzji więzadła w prawym kolanie. Zawodnik udał się do Hiszpanii, gdzie przejdzie specjalistyczną konsultację, po wstępnych testach w Manchesterze. Obecnie trwa ocena, aby ustalić pełny zakres urazu i przewidywanych rokowań. Wszyscy w klubie życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia – brzmi komunikat Manchesteru City.

Rodri w bieżącym sezonie wystąpił jak dotąd w 3 meczach we wszystkich rozgrywkach. Przez wielu ekspertów 28-latek jest typowany jako kandydat do zdobycia Złotej Piłki. Barwy klubu z Etihad Stadium reprezentuje od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się do Manchesteru City z Atletico Madryt za 70 milionów euro.