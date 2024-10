fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City chce przedłużył kontrakt z Josko Gvardiolem

Manchester City w sierpniu 2023 roku zdecydował się na transfer z udziałem Josko Gvardiola. Zawodnik kosztował 90 milionów euro giganta Premier League, ale nie była to suma źle zainwestowana. Chorwat szybko zaaklimatyzował się w angielskiej ekipie. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do 2028 roku. Daily Star podaje natomiast, że sternicy The Citizens już planują przedłużenie kontraktu z graczem.

Źródło twierdzi, że Man City jest na tyle zadowolony z dotychczasowych 15 miesięcy piłkarza w klubie, że już jest gotowy zaproponować zawodnikowi nową umowę, dzięki której piłkarz mógłby zarabiać więcej. Według medialnych informacji aktualnie może liczyć na apanaże w wysokości 120 tysięcy funtów tygodniowo. Propozycja nowego kontraktu zakłada podwyżkę do 150 tysięcy tygodniowo i przedłużenie umowy o kolejne dwa lata, czyli do końca czerwca 2030 roku.

Gvardiol w tej kampanii zaliczył jak na razie 14 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Oprócz solidnej postawy w obronie piłkarz jest też wartością dodaną w ofensywie, co potwierdzają dwa trafienia. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w środę, gdy jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. Spotkanie odbędzie się w ramach IV rundy Carabao Cup. Mecz zacznie się o godzinie 21:15.

