Guardiola o kryzysie Man City. Jasna deklaracja

Josep Guardiola nie zamierza się poddawać w Man City

Manchester City w niedzielę rozegra spotkanie w ramach 19. kolejki Premier League. Zmierzy się w roli gościa z Leicester City. Tymczasem przed tym starciem na temat kryzysu swojej drużyny wypowiedział się Josep Guardiola. Obywatele są bez wygranej już od pięciu meczów.

– Czasami spodziewasz się, że sprawy zostaną rozwiązane szybciej lub łatwiej, ale ostatecznie zajmuje to więcej czasu i nie poddam się. Chcę tu być, chcę naprawić sytuację. Teraz jedziemy na mecz z Leicester, gdzie nie będzie łatwo. Postaramy się rozegrać dobry mecz. Zawodnicy będą gotowi – przekonywał menedżer Man City cytowany przez The Guardian.

– Widzę zespół i jego ducha, a także to, jak zawodnicy trenują, jak bardzo są skupieni. Oczywiście, że chcę, żeby powrócili na zwycięską drogę – każdy tego chce. Nie chcę zawieść klubu ani ludzi, którzy go kochają, ale jak dotąd zapewniamy im takie wyniki – dodał Guardiola.

Na dzisiaj ekipa z Etihad Stadium plasuje się na siódmej pozycji w tabeli ligi angielskiej. Man City ma na swoim koncie 28 punktów, tracąc do pierwszego Liverpoolu już aż 14 oczek. Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie The Citizens będą musieli skupić się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie do czwartego Nottingham Forrest mistrzowie Anglii tracą sześć punktów.

