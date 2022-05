Pressfocus Na zdjęciu: Fernandinho

Spotkanie z Aston Villą będzie ostatnim w karierze Fernandinho w barwach Manchester City. Klub z Etihad Stadium zdecydował się godnie pożegnać legendarnego pomocnika.

Po dziewięciu latach, Fernandinho odchodzi z Manchester City

Z klubem z Etihad Stadium w tym czasie zdobył wszystkie trofea krajowe

Władze MC postanowiły zatem godnie pożegnać swoją legendę, prezentując mozaikę z jego wizerunkiem na terenie City Football Academy

Fernandinho jako szósty w historii

37-letni defensywny pomocnik, po dziewięciu latach przerwy opuszcza Manchester City i wraca do Brazylii. Od lata 2013 r., Fernandinho w barwach The Citizens we wszystkich rozgrywkach rozegrał 382 mecze, w których strzelił 26 goli i zaliczył 33 asysty. Z Obywatelami wygrywał cztery razy Premier League, raz FA Cup, osiem razy Carling Cup raz dwa razy Community Shield. Do pełni szczęścia zbrakło mu tylko trofeów na arenie międzynarodowej. Z Manchester City raz doszedł do finału Ligi Mistrzów (porażka z Chelsea FC w sezonie 2020/2021) oraz dwukrotnie do 1/2 finału (sezony 2015/2016 i 2021/2022, w obu przypadkach lepszy był Real Madryt).

Nie zmienia to jednak faktu, że 53-krotny reprezentant Brazylii był jednym z najważniejszych piłkarzy w najnowszej historii Manchester City. W związku z tym, włodarze klubu z Etihad Stadium chcieli go godnie pożegnać. I tak Fernandinho, jako szósty piłkarz dziejach MC, obok Yaya Toure, Joe Harta, Vincenta Kompanego, Davida Silvy i Sergio Aguero, doczekał się mozaiki ze swoim wizerunkiem na terenie City Football Academy. Mozaika, wykonana przez rzeźbiarza, Marka Kennedy`ego, przedstawia Brazylijczyka, świętującego trafienie w meczu ze Stoke City (7:2) z 2017 r.

Transfer do MC? Najlepsza decyzja w życiu

Uroczystość odsłonięcia mozaiki miała miejsce w niedzielę rano. Fernandinho nie posiadał się ze szczęścia, widząc swoją podobiznę na niej.

– Mieć tutaj swoją mozaikę to niesamowity gest i jestem za to wdzięczny klubowi. Nie wyobrażałem sobie tego w momencie, gdy podpisywałem tu kontrakt – przyznał Brazylijczyk.

– To był niesamowity okres w moim życiu. Przejście do Manchester City było najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłem w życiu. To szczególny sposób na podsumowanie mojego pobytu tutaj – dodał.