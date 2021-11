Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Manchester United nie ukrywa, że ma plan, aby sprzedać Jesse Lingarda w trakcie zimowej sesji transferowej. Jednocześnie sternicy Czerwonych Diabłów nie chcą dopuścić do sytuacji, aby zawodnik rozstał się z klubem z Old Trafford na zasadzie wolnego transferu.

Manchester United wszystko wskazuje na to, że zimą sprzeda Jesse Lingarda

Chętny na pozyskanie piłkarza jest przede wszystkim West Ham United

Na transakcji z udziałem 28-latka klub z Old Trafford ma zarobić 10 milionów funtów

Lingard coraz bliżej zmiany klubu?

Manchester United od momentu, gdy pozyskał Cristiano Ronaldo ma nadmiar ofensywnych zawodników. Tym samym Lingard stał się zawodnikiem, z którego Ole Gunnar Solskjaer nie musi już korzystać. Wygląda zatem na to, że już zimą piłkarz zmieni pracodawcę.

Lingard w tym roku notował wzloty i upadki. W trakcie wypożyczenia do West Hamu United był jedną z jaśniejszych postaci Młotów. Długo wydawało się, że zawodnik przeniesie się do ekipy z London Stadium na stałe. Ostatecznie piłkarz wrócił na Old Trafford.

Lingard ma umowę ważną z Man Utd do końca czerwca 2022 roku. W związku z tym bardzo realny scenariusz zakłada, że już w styczniu zawodnik zmieni pracodawcę. Władze Czerwonych Diabłów na transferze piłkarza mają zarobić mniej więcej 10 milionów funtów.

W trakcie trwającego sezonu Lingard wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, notując w nich dwa gole i jedną asystę. Na placu gry zawodnik spędził zaledwie nieco ponad 150 minut.

