Manchester United w najbliższym czasie ma plan, aby wzmocnić się w drugiej linii. TalkSport podaje, że na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się Declan Rice z West Ham United. Do ewentualnej transakcji z udziałem piłkarza miałoby dojść latem.

Man Utd w trakcie letniej sesji transferowe planuje kolejne wzmocnienia

Czerwone Diabły chcą wzmocnić się przede wszystkim w środku pola

Na radarze ekipy z Old Trafford znalazł się kolega klubowyn Łukasza Fabiańskiego

Man Utd rozgląda się za nowymi piłkarzami

Manchester United już od dłuższego czasu przygląda się zawodnikowi Młotów. Sternicy klubu z Old Trafford interesują się Declanem Rice’em od kilku lat. Wygląda na to, że w trakcie letniej sesji transferowej Man Utd w końcu zdecyduje się na złożenie oferty piłkarzowi.

Urodzony w Londynie zawodnik to wychowanek Chelsea, który jednak większość dotychczasowej kariery spędził w West Ham United. Piłkarz jest niezwykle uniwersalny, bo może grac nie tylko na środku pomocy, ale również w defensywie.

Pomocnik ekipy z Londynu nie jest jednak jedynym zawodnikiem, który przykuł uwagę władz aktualnych wicemistrzów Premier League. Alternatywą dla pomocnika Młotów może być Ruben Neves, który obecnie broni barw Wolverhampton.

Rice w tym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach łącznie 24 spotkania. Strzelił w nich trzy gole, a ponadto zaliczył cztery asysty. Zawodnik od 2019 roku jest powołany do reprezentacji Anglii. W trakcie Euro 2020 wystąpił we wszystkich siedmiu spotkaniach Synów Albionu.

