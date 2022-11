Enzo Fernandez przed sezonem trafił do Benfiki, a dzięki świetnej grze już w trakcie zimowego okienka może zaliczyć hitowy transfer do Premier League. Poważne zainteresowanie Argentyńczykiem wykazują Manchester United, Manchester City oraz Liverpool. Enzo Fernandez przeniósł się do Benfiki z rodzimego River Plate Jego przygoda z portugalską piłką może skończyć się bardzo szybko Już w

Czytaj dalej…