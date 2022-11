fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez przed sezonem trafił do Benfiki, a dzięki świetnej grze już w trakcie zimowego okienka może zaliczyć hitowy transfer do Premier League. Poważne zainteresowanie Argentyńczykiem wykazują Manchester United, Manchester City oraz Liverpool.

Enzo Fernandez przeniósł się do Benfiki z rodzimego River Plate

Jego przygoda z portugalską piłką może skończyć się bardzo szybko

Już w trakcie zimowego okienka pozyskać go pragną giganci z Premier League

Fernandez na celowniku wielkich klubów

W obecnym sezonie Benfica uchodzi za jedną z najlepszych ekip w całej Europie. Duża w tym zasługa świetnie funkcjonującego środka pola, w którym największą gwiazdą jest Enzo Fernandez. Argentyńczyk przeniósł się do Portugalii latem z rodzimego River Plate za kwotę 12 milionów euro. Jego wyborna dyspozycja w pierwszej części sezonu sprawia, że lada moment Benfica może zarobić ogromne pieniądze na jego sprzedaży.

W podpisanej między stronami umowie widnieje klauzula wykupu na poziomie 120 milionów euro. Ta kwota nie odstrasza europejskich gigantów, którzy chcą pozyskać Fernandeza już w trakcie zimowego okienka transferowego. Chodzi przede wszystkim o czołowe kluby Premier League. 21-letniego pomocnika w swoich szeregach widzą między innymi Manchester City, Manchester United oraz Liverpool.

Póki co Fernandez nie przejawiał zamiaru opuszczenia Benfiki po zaledwie półrocznym pobycie, więc do takiego transferu równie dobrze może dojść dopiero po sezonie. Wiele zależy od rozpoczynających się w niedzielę mistrzostw świata w Katarze. Jeśli środkowy pomocnik rozegra dobry turniej i pomoże Argentynie w osiągnięciu sukcesu, wówczas zainteresowanie nim może wzrosnąć do niebotycznych rozmiarów.

W barwach Benfiki Fernandez rozegrał 24 spotkania i uzbierał w swoich dorobku trzy trafienia oraz pięć asyst.

