fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie cieszy się zbyt dużym uznaniem w oczach Erika ten Haga. W poszukiwaniu regularnej gry rozważa zimowy transfer, natomiast na takie rozwiązanie nie godzi się Manchester United – informuje “Daily Mail”.

Harry Maguire w obecnym sezonie sporadycznie pojawia się na murawie

Reprezentant Anglii rozważał styczniowy transfer

Manchester United chce mieć defensora w swoich szeregach przynajmniej do końca sezonu

Maguire nie opuści Old Trafford

Harry Maguire nieustannie znajduje się pod ostrzałem krytyki ze strony kibiców Manchesteru United, którzy widzą w nim główną przyczynę niepowodzeń w ubiegłych sezonach. Nie ulega wątpliwościom, że dyspozycja reprezentanta Anglii pozostawia wiele do życzenia, natomiast istotna dla jego sytuacji jest także ogromna kwota, jaką w 2019 roku otrzymało za niego Leicester City.

Obecna kampania jest dla Maguire’a najgorszą, od kiedy przeniósł się na Old Trafford. Po fatalnych pierwszych kolejkach Erik ten Hag wyraźnie go odstawił, stawiając na duet Lisandro Martinez – Raphael Varane. Ta decyzja przyniosła zamierzone korzyści, bowiem “Czerwone Diabły” notowały zdecydowanie lepsze wyniki i traciły mniej bramek.

Punktem zwrotnym nie okazały się dla niego również mistrzostwa świata w Katarze, gdzie grał w pierwszym składzie reprezentacji Anglii. Po wznowieniu rozgrywek Premier League ponownie zasiadł na ławce rezerwowych, tym razem na rzecz Luke’a Shawa, czyli nominalnego lewego obrońcy.

W poszukiwaniu regularnych występów Maguire rozważał zmianę pracodawcy już w trakcie zimowego okienka transferowego. Na taki ruch zdecydowanie nie godzi się Manchester United, który pragnie zatrzymać go w swoich szeregach przynajmniej do końca sezonu. Kontrakt Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, dlatego klub nie spieszy się z podjęciem decyzji w sprawie jego przyszłości.

Zobacz również: