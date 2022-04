Źródło: The Guardian

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik Ten Hag lada moment zostanie ogłoszony nowym menedżerem Manchesteru United. Aktualnie trwają negocjacje pomiędzy holenderskim trenerem a klubem z Old Trafford. Tymczasem The Guardian dotarł do wiadomości dotyczących długości trwania umowy.

Wkrótce zostanie ujawniony oficjalnie nowy menedżer Man Utd

W angielskich mediach wycieka coraz więcej szczegółów na temat umowy Erika ten Haga z klubem z Old Trafford

The Guardian podał, że Holender ma podpisać z angielską ekipą umowę na cztery lata

Ten Hag blisko Man Utd

Erik ten Hag ma zostać ogłoszony nowym menedżerem Manchesteru United po starciu 30. kolejki Premier League, w którym zawodnicy Czerwonych Diabłów staną do rywalizacji z Liverpoolem. Jednocześnie jego asystentami mają być Steve McClaren oraz Mitchell Van Der Gag.

The Guardian podał, że nowy menedżer Man Utd ma parafować z klubem z Old Trafford kontrakt na cztery lata. Jednocześnie przedstawiciele angielskiej ekipy są w trakcie omawiania warunków wypłaty odszkodowania Ajaxowi za zatrudnienie ten Haga. 52-latek wciąż ma kontrakt ważny z klubem z Eredivisie do końca czerwca 2023 roku.

Ten Hag na stanowisku opiekuna angielskiej ekipy zastąpi Ralfa Rangnicka. Niemiec został tymczasowym menedżerem Man Utd po tym, jak w klubie podjęto decyzje o rozstaniu z Ole Gunnarem Solskjaerem. Po sezonie ma zając jedno ze stanowisk kierowniczych w klubie z Old Trafford.

Zawodnicy Czerwonych Diabłów aktualnie plasują się na piątej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem 54 punktów na koncie. Man Utd wciąż liczy się w walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na dzisiaj traci trzy oczka do czwartego Tottenhamu.

Czytaj więcej: Liverpool FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2022)