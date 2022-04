PressFocus Na zdjęciu: Andy Robertson

Liverpool – Manchester United: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. Premier League w tym tygodniu odrabia zaległości. We wtorek czeka nas angielski klasyk na Anfield Road. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz telewizji oraz jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Anfield Premier League Liverpool FC Manchester United 1.44 5.45 7.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2022 11:20 .

Liverpool – Manchester United, gdzie oglądać

W roli faworyta do wtorkowego spotkania przystąpią podopieczni Juergena Kloppa, którzy w ostatnich dniach potwierdzili swoją wielką siłę. W ciągu tygodnia rozegrali dwa spotkania z Manchesterem City, najpierw w ramach rozgrywek ligowych, a następnie w półfinale Pucharu Anglii. Pierwszy pojedynek zakończył się remisem 2:2, natomiast w drugim górą byli The Reds, którzy wygrali 3:2. W obu tych meczach potwierdzili swoją niesamowitą siłę.

Pojedynki Liverpoolu z Manchesterem United zawsze wzbudzają duże emocje i także wtorkowy pojedynek cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czerwone Diabły również potrzebują punktów, które są im niezbędne w walce o pierwszą czwórkę ligowej tabeli, ale nie daje im się większych szans na sukces na Anfield Road.

W jesiennej konfrontacji tych drużyn obejrzeliśmy aż pięć bramek, ale były one autorstwa tylko jednej drużyny. Liverpool na Old Trafford rozgromił swojego rywala 5:0. Czy we wtorek również sięgnie po komplet punktów? Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Man Utd.

Liverpool – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie na Anfield Road będzie transmitowane “na żywo” na dwóch kanałach – Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i skomentują go Marcin Rosłoń oraz Przemysław Rudzki.

Liverpool – Manchester United, stream za darmo

Klasyk Premier League możesz również obejrzeć zupełnie za darmo. Umożliwia to bukmacher eWinner, który ma w swojej ofercie promocję umożliwiająca odebranie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Bonus 50 zł za każdego gola

W Superbet znajdziecie bardzo ciekawą promocję, która pozwala na odebranie extra bonusu o wartości 50 złotych za każdego gola, który padnie we wtorkowym meczu. Przykładowo, jeżeli mecz zakończy się wynikiem 2:2, bonus wyniesie 200 zł! Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty? Wyjaśniamy.

Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Wpłać pierwszy depozyt – minimalna wartość 50 zł Swój pierwszy kupon po zarejestrowaniu konta postaw na mecz Liverpool – Manchester City Minimalna stawka to 50 zł, a minimalny kurs 1.60. Otrzymasz od Superbet 50 zł bonusu za każdego gola, który padnie w tym meczu. Nie ma przy tym znaczenia, czy postawiony przez Ciebie zakład okaże się trafiony.

Pełne warunki i regulamin promocji znajdziesz na stronie Superbet.

Liverpool – Manchester United, transmisja online

Za pośrednictwem internetu transmisja ze wtorkowego pojedynku The Reds z Czerwonymi Diabłami będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziesz sposób, dzięki któremu będziesz mógł korzystać z niej przez 30 dni zupełnie za darmo.

Liverpool – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i zdecydowanie większe szanse na sukces we wtorkowym meczu dają drużynie Juergena Kloppa. Kursy na wygraną z gości z Manchesteru przekraczają nawet 8.00.

