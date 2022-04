PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane i Mohamed Salah

Liverpool – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. We wtorkowy wieczór na Anfield Road odbędzie się angielski klasyk, w którym zmierzą się dwie najbardziej utytułowane angielskie drużyny. W roli faworyta do zwycięstwa do meczu przystąpią The Reds.

Liverpool – Manchester United, typy i przewidywania

Wtorkowe spotkanie ma zdecydowanego faworyta i jest nim Liverpool, który od wielu tygodni prezentuje świetną formę. Dla The Reds będzie to również okazja na objęcie, przynajmniej do środy, prowadzenia w ligowej tabeli. Czerwone Diabły przed wizytą na Anfield Road poza posiadaniem nieobliczalnego Cristiano Ronaldo w składzie, nie dysponują innymi atutami, które pozwalałby im myśleć o sprawieniu niespodzianki. Drużyna Juergena Kloppa wydaje się nie mieć obecnie słabych punktów i będzie chciała zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. My w tej konfrontacji nie spodziewamy się innego rozstrzygnięcia niż wygrana gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Liverpoolu + powyżej 1,5 bramki

Liverpool – Manchester United, ostatnie wyniki

Wtorkowy mecz jest dla Liverpoolu kolejnym z serii bardzo ważnych pojedynków. W ostatnich dniach The Reds rywalizowali o awans do półfinału Ligi Mistrzów, a także dwukrotnie mierzyli się z Manchesterem City, najpierw w kluczowym w walce o mistrzowski tytuł meczu, a następnie półfinale Pucharu Anglii. Bilans tej rywalizacji jest bardzo korzystny dla drużyny Juergena Kloppa.

Liverpool w ćwierćfinałowej rywalizacji w Lidze Mistrzów uporał się z Benfiką Lizbona (3:1 na wyjeździe i 3:3 u siebie), natomiast w walce o finał Pucharu Anglii pokonał w sobotę na londyńskim Wembley 3:2 Manchester City. Obie drużyny tydzień wcześniej również mierzyły się ze sobą, w meczu na szczycie tabelki Premier League. Stojący na bardzo wysokim poziomie pojedynek zakończył się remisem 2:2. Tym samym do wtorkowego meczu The Reds przystąpią z jednopunktową stratę do prowadzących Obywatel i szansą na objęcie prowadzenia w tabeli.

Manchester United w końcówce sezonu czeka trudna walka o miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów. Obecnie Czerwone Diabły zajmują piąte miejsce w tabeli, mając trzy punkty straty do wyprzedzającego ich Tottenhamu Hotspur. Drużyna Ralfa Rangnicka, aby myśleć o zakończeniu rywalizacji na czwartej lokacie, musi ustabilizować formę na wyższym poziomie niż miało to miejsce ostatnio.

Z sześciu ostatnich ligowych spotkań Manchester United wygrał zaledwie dwa. Jedno ze zwycięstw odniósł w ostatni weekend, kiedy na Old Trafford pokonał 3:2 Norwich City. Wcześniej notował jednak wpadki z takimi zespołami jak Everton (0:1), Leicester City (1:1) czy Watford (0:0). Kibicom Czerwonych Diabłów trudno więc o optymizm przed wtorkową wizytą na Anfield Road.

Liverpool – Manchester United, prawdopodobieństwo wygranej

Liverpool – Manchester United, historia

Będzie to kolejna konfrontacja dwóch drużyn, które mają na swoim koncie najwięcej mistrzowskich tytułów. Liverpool w rozgrywkach Premier League triumfował do tej pory 19 razy. Manchester United może się pochwalić jednym tytułem więcej, ale The Reds już w tym sezonie mogą się zrównać pod tym względem ze swoim odwiecznym rywalem.

W ostatnich latach zdecydowanie lepiej w bezpośrednich pojedynkach radził sobie Liverpool. W lidze Manchester United nie wygrał żadnego z siedmiu ostatnich meczów z The Reds, po raz ostatni triumfując w marcu 2018 roku. Jeszcze dłużej, bowiem od stycznia 2016 roku, czeka na zwycięstwo na Anfield Road.

Kibice Czerwonych Diabłów do pierwszego pojedynku obu zespołów w tym sezonie najchętniej by nie wracali. Liverpool na Old Trafford rozgromił swojego rywala aż 5:0, a na listę strzelców wpisywali się Naby Keita, Diogo Jota i Mohamed Salah (trzykrotnie).

Liverpool – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed wtorkowym meczem nie mają żadnych wątpliwości i roli zdecydowanego faworyta stawiają gospodarzy. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów przekraczają nawet 7.00. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z darmowego zakładu 34 zł, który oferuje Superbet. Wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Manchester United, przewidywane składy

Liverpool do wtorkowego spotkania będzie mógł przystąpić w najsilniejszym składzie. Wszyscy zawodnicy biorą udział w treningach i są do dyspozycji Juergena Kloppa, który tym samym jest w komfortowej sytuacji.

O takim komforcie nie może mówić menedżer Man Utd Ralf Rangnick, który na Anfield Road nie będzie mógł skorzystać z usług Freda, Scotta McTominaya, Edinson Cavaniego, Luke’a Shawa i Raphaela Varane’a.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Firmino, Mane

Man Utd: De Gea – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles – Matic, Pogba – Elanga, Fernandes, Sancho – Ronaldo

Liverpool – Manchester United, transmisja meczu

Wtorkowego hitu Premier League nie może zabraknąć w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

