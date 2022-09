fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford w ostatnich tygodniach wrócił do wysokiej dyspozycji. Jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, lecz angielski gigant chce go zatrzymać na dłużej. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie nowej umowy.

Marcus Rashford w obecnym sezonie strzelił trzy bramki w sześciu meczach

Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Manchester United chce zatrzymać swojego wychowanka na kolejne lata. Rozpoczęły się negocjacje w sprawie nowej umowy

“Czerwone Diabły” cenią Rashforda

Marcus Rashford najgorsze chwile dotychczasowej kariery ma już za sobą. W poprzednim sezonie reprezentant Anglii nie prezentował wysokiej dyspozycji, miał problemy z regularną grą i poważnie zastanawiał się nad swoją przyszłością. W grę wchodziło odejście z Manchesteru United, jednak zatrudnienie Erika Ten Haga dało nadzieję na poprawę sytuacji w zespole. Ostatnie tygodnie są dla napastnika bardzo udane.

Od początku sezonu 24-latek ma miejsce w wyjściowej jedenastce i za zaufanie odpłaca się dobrą grą. Swoje wysokie umiejętności pokazał przede wszystkim w niedawnej rywalizacji z Arsenalem, kiedy to strzelił dwie bramki i dołożył jedną asystę. Łącznie w Premier League ma na ten moment trzy trafienia i dwie asysty.

Jeszcze do niedawna włodarze “Czerwonych Diabłów” nie byli pewni, jak potoczy się przyszłość Rashforda, ale teraz za wszelką cenę chcą go w swoim zespole. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy, ale celem jest zatrzymanie napastnika na Old Trafford na dłużej.

Manchester United rozpoczął więc negocjacje z przedstawicielami piłkarza w sprawie ustalenia warunków nowej umowy. Powinno to skutecznie odstraszyć potencjalnych zainteresowanych, którzy mają nadzieję na przejęcie utalentowanego Anglika. Jego sytuacji z uwagą przyglądają się między innymi Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt.

