Amorim bez budżetu na transfery. Czas na rewolucję w Manchesterze United

Ruben Amorim, nowy szkoleniowiec Manchesteru United, nie otrzyma pokaźnego budżetu transferowego, by zbudować drużynę od podstaw. Zamiast tego będzie musiał wycisnąć więcej z obecnego, niespełniającego oczekiwań składu, przekonuje "Daily Mail".

Manchester United z nową wizją i ograniczonym budżetem

Manchester United od lat inwestuje ogromne kwoty w transfery – od czasu odejścia Sir Aleksa Fergusona średnio pięciu nowych graczy trafia na Old Trafford każdego lata. Ostatnia dekada pochłonęła miliardy, ale klub wciąż nie wrócił na szczyt angielskiej piłki. Tym razem, po wydaniu ponad 600 milionów funtów za kadencji Erika ten Haga, strategia się zmienia.

Ruben Amorim został zatrudniony z jasnym celem: poprawić grę zespołu bez masowych wzmocnień. Zarząd pod przewodnictwem Omara Berrady, Dana Ashwortha i Jasona Wilcoxa chce skoncentrować się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału obecnych zawodników, takich jak Manuel Ugarte czy Leny Yoro, pozyskanych latem za ponad 100 milionów funtów.

Pod rządami nowego inwestora, Sir Jima Ratcliffe’a i Ineos, klub musi zmierzyć się z trudną sytuacją finansową. W ciągu ostatnich trzech lat United odnotowali straty w wysokości 312,9 miliona funtów. Dodatkowo istnieje presja związana z przepisami Premier League i UEFA dotyczącymi finansowej stabilności.

Ograniczenia finansowe zmusiły klub do redukcji zatrudnienia, a także do zakończenia kontraktu ambasadorskiego z Sir Aleksem Fergusonem, który kosztował 2 miliony funtów rocznie. W efekcie Amorim nie może liczyć na duże wzmocnienia i będzie musiał polegać na kreatywnym podejściu do obecnego składu.

Portugalski szkoleniowiec rozpoczął pracę z drużyną w poniedziałek, a w grupie znalazł się między innymi Kobbie Mainoo, który wraca po kontuzji. Amorim zadebiutuje w roli trenera United w niedzielę, podczas meczu z Ipswich Town. Zarząd i kibice liczą, że świeże spojrzenie Amorima pozwoli wykorzystać potencjał obecnej kadry i przywróci stabilność na boisku. Przed nim trudne zadanie, ale sukces w takich warunkach może stać się początkiem nowej ery w Manchesterze United.

