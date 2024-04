Man United wzmacnia struktury klubu. Nowy dyrektor techniczny Źródło: Fabrizio Romano Wojciech Mazurek Manchester United po przejściu w ręce Sir Jima Ratcliffe'a uzupełnia ważne stanowiska w strukturach klubu. Jak poinformował Fabrizio Romano nowym dyrektorem technicznym Czerwonych Diabłów zostanie Jason Wilcox.

2WKG18C File photo dated 14-01-2024 of Sir Jim Ratcliffe, who has completed his deal to purchase a stake in Manchester United, the club have announced. Issue date: Tuesday February 20, 2024. Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe