Pressfocus Na zdjęciu: Old Trafford

Manchester United może zostać sprzedany. Chętnych na kupno klubu nie brakuje. Jeden z zainteresowanych odbył się nawet rozmowę.

Sześć miliardów funtów potrzeba, aby kupić Manchester United

Kwota ta nie odstraszyła zainteresowanych

Jeden z chętnych kupców rozmawiał już z szefami drużyny z Old Trafford

Wydłuża się kolejka chętnych na Manchester United

Manchester United to jeden z najbardziej znanych klubów na świecie. Czerwone Diabły zapracowały na to między innymi licznymi sukcesami sportowymi. Angielski gigant 20 razy wygrał mistrzostwo kraju. Triumfował także dwukrotnie w Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma także pełno innych pucharów. Nie dziwi zatem fakt, że nie brakuje chętnych na to, aby kupić Manchester United.

Czerwone Diabły mogą zmienić właściciela. Na sprzedażą klubu zastanawia się rodzina Glazerów, która przejęła go w 2005 roku. Nie spotkało się to z aprobatą kibiców, którzy od tego czasu regularnie protestują przeciwko amerykańskim właścicielom. Zarzuca się in między innymi pobieranie dla siebie ogromnych sum pieniędzy.

Glazerowie ogłosili, że rozważą sprzedaż klubu w tym tygodniu. Już pojawiali się potencjalni kupcy. Mówi się, że nad transakcją zastanawia się Apple, czy sir Jim Ratcliffe, który mógłby dokonać tego z Davidem Beckhamem. Najnowszy chętny to zaś 19. najbogatszy człowiek na świecie. Jest nim Amancio Ortega, z branży modowej. 86-latek ma majątek o wartości 61,3 miliarda dolarów. Hiszpan rozmawiał już nawet z kierownictwem klubu, aby potwierdzić, że jest zainteresowany realizacją transakcji. Aby kupić Manchester United, trzeba wydać około sześć miliardów funtów.

