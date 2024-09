Manchester United myśli o przyszłości. Szykuje nowe kontrakty

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Kobbie Mainoo i Amad Diallo mogą liczyć na nowe umowy

Kobbie Mainoo oraz Amad Diallo Traore to zawodnicy dysponujący ogromnym potencjałem. Nic więc dziwnego, że Manchester United chce jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swoich perełek. Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, klub z Old Trafford wkrótce zaproponuje wspomnianym piłkarzom nowe, długoterminowe umowy.

Aktualny kontrakt Kobbiego Mainoo obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wychowanek Czerwonych Diabłów z przytupem wszedł do ekipy prowadzonej przez Erika ten Haga. Dotychczasowy bilans 19-letniego pomocnika w seniorskim zespole to 40 meczów, 5 bramek i 1 asysta. 10-krotny reprezentant Anglii do pierwszej drużyny Manchesteru United został włączony na początku 2023 roku.

Obecna umowa Amada Diallo Traore wygasa natomiast już 30 czerwca 2025 roku. 22-letni skrzydłowy przywdziewa koszulkę angielskiego giganta od stycznia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Old Trafford za ponad 21 milionów euro z Atalanty Bergamo. Młody Iworyjczyk sporo czasu spędził jednak na wypożyczeniach. Na takiej zasadzie występował dla Rangers FC oraz Sunderland AFC.

Podopieczni Erika ten Haga po czterech kolejkach Premier League mają na swoim koncie 6 punktów i zajmują dopiero 10. miejsce w ligowej tabeli.