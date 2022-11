Pressfocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire zawodzi reprezentując Manchester United. Paul Merson przekonuje, że Anglik znakomicie odnalazłby się w Chelsea.

Erik ten Hag chce, aby Harry Maguire został sprzedany

Anglikiem w sierpniu interesowała się Chelsea

Paul Merson uważa, że byłby to dobry klub dla 29-latka

Maguire byłby dobry dla Chelsea

Ponad trzy lata temu Manchester United zapłacił Leicester City 87 milionów euro, aby Harry Maguire trafił na Old Trafford. Transfer ten od początku był krytykowany i to nie tylko ze względu na ogromną kwotę transakcji. Najdroższy obrońca na świecie nie odnalazł się dobrze w nowym środowisku. Fani Czerwonych Diabłów tworzyli szydercze przyśpiewki na jego temat. Mieli oni bowiem dość tego, jak spisywał się 29-latek.

Erik ten Hag, który od tego sezonu prowadzi Manchester United, nie chciał na początku skreślać Anglika. Nowy szkoleniowiec dał mu szansę, ale finalnie tego pożałować. 29-latek rozegrał dotychczas dziewięć meczów, w których nie przekonał do siebie holenderskiego szkoleniowca. Ten podjął decyzję o sprzedaży stopera w najbliższe letnie okno transferowe.

Pozyskaniem wyszydzanego Anglika w końcówce sierpnia zainteresowała się rzekomo Chelsea. Były zawodnik Arsenalu i Aston Villi uważa, że The Blues to odpowiednie środowisko dla 29-latka. – Gdybym był na miejscu Chelsea ruszyłbym po Maguire’a, zrobiłbym to! On jest bardzo dobry w trójce obrońców, uwierzcie mi. Chelsea musi grać trójką, a on by tam pasował. W Anglii gra po lewej stronie, ale musisz także pamiętać, że Chelsea dominuje swoje mecze – przekonuje Paul Merson.

