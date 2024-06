Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Luke Shaw

Luke Shaw: Nie osiągnąłem tego, co sobie zakładałem

Manchester United latem 2014 roku zdecydował się wydać aż 37,5 miliona euro na transfer Luke’a Shawa. Anglik przychodził do klubu jako 18-letni gracz, w którym drzemie ogromny talent. Defensor na Old Trafford miał różne momenty. Zdarzały mu się chwile, gdzie zawodził, trapiły go kontuzje, a także kiedy prezentował znakomitą formę. Przez długi czas krążyły plotki, że wicemistrz Europy może opuścić „Czerwone Diabły”, ale tak się do tej pory nie stało.

Ostatnio na łamach oficjalnej strony klubowej „manutd.com” ukazał się wywiad z Luke’em Shawem. Angielski obrońca zdecydował się omówić dekadę spędzoną w Manchesterze United. 28-latek przyznał, że z klubem nie osiągnął tego, co sobie założył.

– Nie sądziłem, że będę tutaj tak długo. Dla mnie to coś naprawdę wyjątkowego, że jestem w takim klubie. Dla mnie to najlepszy i największy klub na świecie. Bycie tutaj przez 10 lat to oczywiście wyjątkowe uczucie, ale nie osiągnąłem tego, co sobie zakładałem – powiedział Luke Shaw, cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Nadal mam bardzo wysokie ambicje, jeśli chodzi o to, co chcę tutaj osiągnąć. Mówię tutaj oczywiście o wygraniu Premier League i Ligi Mistrzów. Jeszcze się to nie udało, więc nadal muszę próbować osiągnąć te cele – kontynuował.

– Mam dużo najlepszych momentów. Wyjątkowy jest mój debiut. Debiut w tym klubie to naprawdę wyjątkowe uczucie. Tak jak mówiłem, nie chcę myśleć przesadnie dużo przeszłości. Muszę patrzeć w przyszłość i to, co chcę nadal tutaj osiągnąć – dodał Anglik.

Sprawdź także: Sensacyjny transfer Raphaela Varane’a nabiera kształtów. Rozmowy trwają