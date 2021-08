Romelu Lukaku tego lata trafił do Chelsea z Interu Mediolan za 115 milionów euro. Belg wrócił tym samym do ekipy ze Stamford Bridge, a kibice The Blues mają nadzieję na to, że to będzie bardzo dobrze pasujący element do układanki menedżera zespołu Thomasa Tuchela.

Romelu Lukaku odblkokował się w Chelsea

W pierwszej przygodzie z The Blues rozegrał 15 meczów i nie strzelił gola

Tymczasem wykręcanie lepszych wyników 28-latek zaczął w kolejnym debiucie w londyńskiej ekipie

Lukaku stał się kocurem pod skrzydłami Conte

Romelu Lukaku już w pierwszym występie po powrocie do Chelsea zdobył bramkę, otwierającą wynik rywalizacji w starciu przeciwko Arsenalowi. Ostatecznie triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów wygrał z Kanonierami 2:0 we spotkaniu drugiej kolejki Premier League.

Chociaż ekipa z Londynu w zeszłym sezonie wygrała elitarne rozgrywki, to często powtarzane były stwierdzenia, sugerujące, że The Blues brakuje bramkostrzelnego napastnika. W klubie był co prawda Timo Werner, ale jego nieskuteczność wpłynęła na to, że z pracą z Chelsea musiał pożegnać się Frank Lampard.

Cel postawiony przed reprezentantem Belgii był prosty. Lukaku ma się stać w szeregach londyńczyków kimś takim, kim był w przeszłości Diego Costa. 28-latek na starcie swoje ponownej przygody z The Blues stanął na wysokości zadania. A jak radził sobie we wcześniejszych debiutach? O tym poniżej.

Debiut Lukaku w Anderlechcie

Romelu Lukaku pierwszy występ jako zawodowiec w Anderlechcie zaliczył w finałowym spotkaniu o mistrzostwo Belgii. 16-letni wówczas zawodnik wszedł na boisko jako rezerwowy w 69. minucie. Ostatecznie ekipa z Brukseli przegrała 0:1. Lukaku dopiero w kolejnej kampanii wyrobił sobie markę.

Debiut Lukaku w reprezentacji Belgii

W drużynie narodowej belgijski napastnik zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat. Było to spotkanie towarzyskie Belgów z Chorwacją. Lukaku nie może go wspominać najlepiej, bo też zakończyło się porażką. Od tamtej pory w szeregach Czerwonych Diabłów piłkarz rozegrał 98 spotkań, zdobywając w nich 64 bramki.

Debiut Lukaku w Chelsea

Latem 2011 roku zawodnik trafił do Chelsea za 15 milionów euro. Idolem Lukaku w tamtym czasie był Didier Droga i jego marzeniem była gra w jednym zespole z Iworyjczykiem. Zadebiutował w The Blues w wygranym 3:1 spotkaniu z Norwich, wchodząc na boisko w 10 minutach gry w miejsce Fernando Torresa.

Debiut Lukaku w West Bromiwch Albion

10 sierpnia 2012 roku belgijski napastnik dołączył do WBA na wypożyczenie. Wpływ na to miała mało ilość okazji do gry w Chelsea. Debiut w ekipie z The Hawtorns piłkarz zaliczył w starciu z Liverpoolem. Lukaku pojawił się na boisku w 77. minucie i zdobył bramkę na 3:0.

Debiut Lukaku w Evertonie

Sezon 2012/2013 piłkarz spędził na wypożyczeniu w Evertonie. W debiucie w tym zespole Lukaku także strzelił gola po celnym uderzeniu głową. The Toffees pokonali 3:2 West Ham United.

Debiut Lukaku w Man Utd

Belg latem 2017 roku trafił do Man Utd. Do teamu z Old Trafford dołączył za blisko 85 milionów euro. Nie jest tajemnicą, że oczekiwania względem Lukaku były ogromne. Już w debiucie Belg zdonbył bramkę w przegranym 1:2 starciu z Realem Madryt i Superpuchar Europy.

Debiut Lukaku w Interze Mediolan

Urodzony w Antwerpen napastnik w Interze Mediolan premierowy występ zanotował w 26 sierpnia 2019 roku w starciu z Lecce. Nerazzurri wygrali wówczas 4:0, a Lukaku strzelił trzeciego gola dla teamu ze Stadio Giuseppe Meazza.

Czytaj więcej: Demolka w derbach Londynu. Wymarzony debiut Lukaku