“Lukaku brakuje szczęścia”

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Pojedynek z Plymouth był dla Romelu Lukaku czwartym meczem z rzędu bez gola. Reprezentant Belgii miał dwie doskonałe sytuacje w sobotnim meczu, ale nie udało mu się wpakować piłki do bramki rywala. Chelsea ostatecznie długo męczyła się z niżej notowanym rywalem wygrywając dopiero po dogrywce 2:1.

Cztery mecze z rzędu bez gola Romelu Lukaku

Belg potrzebuje więcej zaufania w trudnych momentach

Mason Mount opuścił plac gry w sobotę z urazem

Mason Mount kontuzjowany

– Romelu przechodzi teraz przez ciężki okres. Być może ma problemy ze strzelaniem goli, ale wciąż mocno pracuje dla drużyny. Momentami brakuje mu szczęścia. Jest wybierany do składu i będzie nadal, ponieważ to wciąż bardzo ważny dla nas gracz. Chcemy dać mu możliwość wykazania się na boisku. Jest napastnikiem i potrzebuje zaufania również w momentach, gdy nie zdobywa bramek – powiedział trener pierwszego zespołu Chelsea Arno Michels, który prowadził drużynę pod nieobecność Thomasa Tuchela.

Lukaku w obecnym sezonie wystąpił w 29 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 12 goli, jednak poziom jego gry jest dużo niższy niż za czasów gry w Interze Mediolan, za co Belg jest często krytykowany.

Arno Michels odniósł się również do sytuacji Masona Mounta, który został zmieniony w pierwszej połowie dogrywki sobotniego starcia. – Mason doznał kontuzji. Poczuł ból, dlatego został zdjęty z murawy. Nie chcieliśmy ryzykować. Jak dotąd nie wiemy, jak poważny jest uraz, ale mamy nadzieję, że nie wykluczy go z Klubowych Mistrzostw Świata. Póki co czekają go badania. Na razie nie chcę niczego obiecywać.

