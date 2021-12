fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool FC w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Interem Mediolan. Losowanie par play-off musiał zostać powtórzone z powodu błędu technicznego. Pierwotnie The Reds mieli się zmierzyć się z RB Salzburg. Wyniki losowania skomentował menedżer ekipy z Premier League.

Liverpool w poniedziałek 13 grudnia poznał swojego kolejnego przeciwnika w Lidze Mistrzów

The Reds w 1/8 finału zmierzą się z Interem Mediolan

Menedżer angielskiej ekipy przyznał, że to dobrze, że losowanie zostało powtórzone

Klopp zabrał głos na temat kolejnego rywala Liverpoolu

Liverpool FC awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów, mogąc pochwalić się kompletem zwycięstw w fazie grupowej elitarnych rozgrywek. W pokonanym polu przedstawiciel Premier League pozostawił między innymi: Atletico Madryt, FC Porto, czy AC Milan.

– Musiałem czekać 54 lata, żeby zagrać na San Siro po raz pierwszy. Tymczasem teraz to się stanie dwa razy w ciągu trzech miesięcy, więc to dobra wiadomość! Ogólnie wszystko jest w porządku – mówił Juergen Klopp cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Anfield Road.

– Oczywiście to będzie dla nas trudny przeciwnik. Inter prowadzi w tabeli Serie A. To dobry zespół, który dobrze sobie radzić. Zobaczymy, co stanie się przed lutym. Oczywiście dobrze znamy Alexisa Sancheza i Edina Dzeko, a Lautaro Martinez to prawdopodobnie jeden z najbystrzejszych napastników na świecie –kontynuował Niemiec.

– Liverpool nigdy nie złoży broni. Wszystko jest możliwe, zobaczymy, co przyszłość pokaże. W każdym razie teraz tak naprawdę zacznie się prawdziwa Liga Mistrzów – zaznaczył Klopp.

Czy konieczne było przeprowadzenie losowania po raz drugi? – Zdecydowanie. Obejrzałem je i pomyślałem: niemożliwe jest, aby wszystko pozostało takie samo, to po prostu niemożliwe. Zdecydowanie trzeba było powtórzyć losowanie – powiedział opiekun Liverpoolu.

