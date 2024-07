Liverpool przygotowuje się na stratę Alissona

PressFocus Na zdjęciu: Andrij Łunin

Liverpool wskazał możliwego następcę Alissona

Alisson dołączył do Liverpoolu w lipcu 2018 roku z Romy za 62,5 mln euro, co wówczas uczyniło go najdroższym bramkarzem na świecie. Brazylijski bramkarz zdecydowanie uzasadnił swoją cenę na Anfield Road. Odegrał kluczową rolę w sukcesach The Reds pod wodzą Jurgena Kloppa, w tym zdobyciu Ligi Mistrzów w 2019 roku.

Saudyjski klub Al-Nassr planuje złożenie oferty za Alissona. Reprezentant Canarinhos jest ich priorytetem, choć prowadzone są również rozmowy z Manchesterem City w sprawie transferu Edersona. Na tę chwilę 31-latek wyraził chęć pozostania w Premier League, to jednak Liverpool musi być przygotowany na jego ewentualne odejście. Portal transfermarkt.de wycenia bramkarza na 28 milionów euro.

Arne Slot jest zainteresowany Andrijem Łuninem, który w nowym sezonie musiałby się pogodzić z rolą zmiennika w Realu Madryt. Choć nie podjęto jeszcze konkretnych działań, to Anglicy monitorują sytuację Ukraińca i jest gotowy złożyć ofertę w razie potrzeby.

Łunin w zeszłym sezonie rozegrał 31 meczów z powodu kontuzji Thibauta Courtoisa i Kepy Arrizabalagi. Jeśli opuści Królewskich, to Carlo Ancelotti ma w planach pozyskanie nowego bramkarza, a jednym z typowanych jest Diogo Costa z Porto.