Liverpool po wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów w czwartek zaprezentował swoje przyszłe stroje na sezon 2022/2023. Przedstawiciele The Reds mają nadzieję, że będą mogli pochwalić się na nowym trykocie kolejnym triumfem w Pucharze Europy.

Liverpool zaprezentował nowe koszulki na sezon 2022/2023

Modelami w prezentacji nowych trykotów byli Virgil Van Dijk, Luis Diaz oraz Jordan Henderson

Pierwsze opinie na temat nowych strojów The Reds są efektem mieszanych odczuć

Liverpool z nowymi koszulkami

Liverpool w świetnym stylu wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów, eliminując w półfinale Villarreal. Drużyna z Anfield Road we wtorkowym boju przegrywała do przerwy 0:2 z hiszpańską ekipą, ale ostatecznie wygrała 3:2. Tym samym w dwumeczu team Juergena Kloppa pokonał Żółtą Łódź Podwodną 5:2.

Po zakwalifikowaniu się do finału Ligi Mistrzów angielski klub pochwalił się nowymi koszulkami, w których będzie grała drużyna Livepoolu w kolejnej kampanii. Model jest odważny, ale bez oryginalnych rozwiązań. Jego założenie to odzwierciedlenie mentalności społeczności The Reds. Koszulka została wykonana we współpracy z firmą Nike, przy użyciu tkaniny poliestrowej wykonanej z przetworzonych plastikowych butelek. Na kołnierzyku znajduje się liczba 97, mając oddać hołd ofiarom tragedii na Hillsborough, gdy w trakcie spotkania przeciwko Nottingham Forrest w 1989 życie straciło wielu kibiców Liverpoolu.

Opracowano również nowy wygląd nazwisk i numerów zawodników, czerpiąc inspirację z miasta i historycznych znaków drogowych Liverpoolu. W oczekiwaniu na założenie nowego stroju piłkarze The Reds mają szanse na kolejne spektakularne sukcesy. Liverpool wciąż walczy o mistrzostwo Premier League, mając też szanse na triumf w Lidze Mistrzów. Po wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej piłkarze teamu z Anfield Road zmierzą się 14 maja w finale Pucharu Anglii z Chelsea. Jednocześnie The Reds mają szanse na poczwórną koronę.

