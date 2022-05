fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool niesamowite oblicze zaprezentował we wtorkowy wieczór w rewanżowym starciu 1/2 finału Ligi Mistrzów z Villarreal. The Reds byli do przerwy w trudnym położeniu, przegrywając 0:2. Po zmianie stron drużyna z Anfield Road podniosła się z kolan, wygrywając ostatecznie 3:2. W dwumeczu angielski team pokonał drużynę Unaia Emery’ego 5:2.

Liverpool zaprezentował dwa różne oblicza w starciu na Estadio de la Ceramica

Ostatecznie The Reds znaleźli się w finale Ligi Mistrzów po raz dziesiąty w historii

Gospodarze kończyli zawody w dziesięciu po czerwonej kartce dla Etienne Capoue

Liverpool w finale Ligi Mistrzów

Liverpool przystępował do potyczki z Villarreal, będąc jedną nogą w finale Ligi Mistrzów po starciu na Anfield Road. Podopieczni Juergena Kloppa wygrali wówczas 2:0. W każdym razie przedstawiciel La Liga miał nadzieję na zaserwowanie remontady ekipie z Premier League, co mogło zwiastować bardzo ciekawe zawody.

W pierwszej części rywalizacji byliśmy świadkami spektakularnych wydarzeń na obiekcie w Hiszpanii. Villarreal sprawił, że gości mogli znaleźć się w szoku już w trzeciej minucie, gdy Boulaye Dia skierował piłkę do siatki, wykorzystując podanie Etienne Capoue.

Co za początek Villarrealu! Gol już w trzeciej minucie – Boulaye Dia pokonał Alissona ⚽ #VILLIV #UCL pic.twitter.com/it9LqYDaY4 — Polsat Sport (@polsatsport) May 3, 2022

Tymczasem jeszcze przed przerwą prowadzenie Żółtej Łodzi Podwodnej podwyższył Francois Coquelin. Piłkarz hiszpańskiej drużyny wykorzystał dośrodkowanie od Etienne Capoue i głową zmusił do kapitulacji Alissona.

Co tam się dzieje?! Coquelin trafia i Villarreal prowadzi z Liverpoolem już 2:0! #VILLIV #UCL pic.twitter.com/qpl6MNNfi3 — Polsat Sport (@polsatsport) May 3, 2022

Maszyna Kloppa zrobiła pokaz siły

W drugiej połowie Liverpool wziął się solidnie do pracy, a następstwem tego było święto piłki nożnej. Kontaktowy gol dla The Reds padł po ponad godzinie gry, gdy na listę strzelców po podaniu Momo Salaha wpisał się Fabinho, oddając strzał z prawej nogi.

Jest odpowiedź Liverpoolu! Fabinho pokonał golkipera Villarrealu, który chyba nie popisał się w tej sytuacji 😬 #VILLIV #UCL pic.twitter.com/Yj65LzEHKk — Polsat Sport (@polsatsport) May 3, 2022

Po zdobycie pierwszej bramki drużyna Juergena Kloppa włączyła drugi bieg i już w 67. minucie Luis Diaz strzelił gola na 2:2, zamieniając na gola kapitalne dogranie Trenta Alexandera-Arnolda. Wynik rywalizacji na 3:2 dla Liverpoolu ustalił natomiast Sadio Mane. Tym samym angielska drużyna w dwumeczu pokonała Villarreal 5:2 i awansował do finału Champions League.

Co zrobiła obrona Villarrealu, co zrobił Geronimo Rulli? 😱 Sadio Mane z golem na 3:2 dla Liverpoolu! #VILLIV #UCL pic.twitter.com/jBa3EzW6aN — Polsat Sport (@polsatsport) May 3, 2022

Swojego rywala w finale, który odbędzie się na Stade de France w Saint-Denis, Liverpool pozna w środę wieczorem. O możliwość gry przeciwko The Reds walczyć będą Real Madryt i Man City. Mecz odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu. W odrobinę lepszym położeniu przed tym bojem jest ekipa Josepa Guardioli, która na Etihad Stadium wygrała 4:3.