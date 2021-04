Niemoc Liverpoolu na własnym boisku przełamana. The Reds przegrali sześć poprzednich meczów na Anfield, a w sobotę popołudniu rzutem na taśmę wygrali z Aston Villą 2:1. Cała piłkarska Anglia mówi o kontrowersyjnej decyzji sędziego, który nie uznał trafienia Roberto Firmino.

Liverpool musi gonić czołówkę, bo z powodu fatalnych wyników na wiosnę spadł na siódme miejsce w tabeli. Tymczasem Aston Villa przystępowała do tego meczu zajmując dziesiątą lokatę. Zespoły te dzieliło pięć oczek.

Kto wie jak potoczyłby się ten mecz, gdyby w pierwszym kwadransie sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Mohamed Salah. Napastnik The Reds oddał płaski strzał, po którym piłka nieznacznie minęła słupek bramki gości.

Kontrowersyjna decyzja sędziego

Ostatecznie pierwszą połowę na prowadzeniu kończyli piłkarze z Birmingham. Bramkarza Liverpoolu, Alissona pokonał Ollie Watkins. Co prawda strzał został oddany wprost w światło bramki, ale golkiper gospodarzy nie zdołał wybić piłki i ta wpadła pod jego rękami do siatki.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy doszło do niemałej kontrowersji. Liverpool wyrównał po strzale Roberto Firmino, ale sędzia zdecydował się obejrzeć całą sytuację na powtórkach. Ostatecznie gola anulowano z powodu spalonego, na którym miał znajdować się Diogo Jota. – Moim zdaniem to powinna być uznana bramka – stwierdził na łamach BBC Sport ekspert Pat Nevin.

The Reds ostatecznie dopięli swego i wyrównali po przerwie. W 57. minucie dokonał tego Mohamed Salah. Co prawda Emiliano Martinez obronił uderzenie Andrew Robertsona, ale wybił piłkę tak niefortunnie, że zdołał do niej napastnik Liverpoolu i z bliska skierować ją do siatki.

Atomowe uderzenie na wagę trzech punktów

Mijały kolejne minuty, a gospodarze nie mieli wielu klarownych sytuacji, po których mogliby zdobyć gola na wagę trzech punktów. Ostatecznie zainkasowali pełną pulę za sprawą trafienia z doliczonego czasu gry. Podobnie jak przy pierwszej bramce z interwencją zdążył Martinez. Bramkarz Aston Villi obronił strzał Thiago, ale nie zdołał zatrzymać Trenta Alexandra-Arnolda. Ten przyjął sobie piłkę po lewej stronie pola karnego i oddał atomowy strzał z dystansu. Golkiper gości nie miał szans na skuteczną interwencję.