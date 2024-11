Liverpool w tarapatach. Obrońca wypada na sześć tygodni

Liverpool ma ogromny problem. The Reds w kilku lub nawet kilkunastu następnych spotkaniach będą musieli radzić sobie podstawowego defensora, informuje DaveOCKOP.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool bez kluczowego zawodnika w hitowych spotkaniach

Liverpool kapitalnie rozpoczął sezon. The Reds to aktualnie nie tylko najlepsza drużyna w Anglii, ale także w całej Europie. Podopieczni Arne Slota po 12 kolejkach prowadzą w Premier League z dorobkiem 31 oczek, natomiast po pięciu meczach w Lidze Mistrzów z kompletem punktów przewodzą całej stawce. Problemem pozostają “tylko” kontuzje. W pojedynku z Realem zabrakło Alissona, Chiesy, Diogo Joty i Tsimikasa.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Do grona nieobecnych dołącza podstawowy obrońca, który doznał urazu w samej końcówce starcia z Królewskimi. DaveOCKOP ujawnił, że Ibrahima Konate będzie niedostępny przez około sześć tygodni. To potężna strata dla Liverpoolu, który w tym czasie zmierzy się między innymi z Manchesterem City, Newcastle, Evertonem, Tottenhamem i Manchesterem United.

Doniesienia potwierdził sam zawodnik, który na swoim profilu na Instagramie poinformował o urazie:

– To bardzo frustrujące, że doznałem kontuzję tuż pod koniec świetnego meczu w środę wieczorem. Teraz zaczynamy proces rehabilitacji, ale jedno obiecuję, że wrócę i znów będę najlepszy. Dziękuję za niesamowite wsparcie na Anfield – napisał Konate.

Jeżeli przerwa Francuza faktycznie potrwa aż sześć tygodni, to opuści on aż dziesięć spotkań i wróci do gry dopiero po Nowym Roku.