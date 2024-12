Liverpool działa w sprawie defensora. Kluczowa decyzja

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Virgil Van Dijk

Virgil Van Dijk ma przedłużyć kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w trakcie trwającego sezonu błyszczy nie tylko w lidze angielskiej, ale też w europejskich pucharach. Władze klubu, chcąc natomiast utrzymać jakość w drużynie na wysokim poziomie, pracują nad nowym kontraktem z jednym z ważniejszych obrońców, podaje Fichajes.net.

Źródło podaje, że Virgil Van Dijk jest zdecydowany na to, aby kontynuować karierę w ekipie z Anfield Road. Po wielu miesiącach różnego rodzaju spekulacji dotyczących przyszłości Holendra wszystko wskazuje na to, że doświadczony piłkarz wkrótce przedłuży kontrakt z The Reds.

Nowa umowa holenderskiego zawodnika ma obowiązywać do 2028 roku. Tym samym budowa długofalowego projektu, którym zarządza Arne Slot, ma być kontynuowana. Van Dijk do Liverpoolu trafił w 2018 roku. Wcześniej broni barw między innymi Southampton czy Celtiku.

Nowy kontrakt dla reprezentanta Holandii jest jednocześnie kolejnym strategicznym ruchem władz Liverpoolu. Wcześniej klub miał dojść do porozumienia z Mohamedem Salahem w sprawie nowej umowy.

W tej kampanii Van Dijk wystąpił łącznie w 22 meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też jedno kluczowe podanie. Na boisku spędził blisko dwa tysiące minut. Okazję na poprawę tego bilansu będzie miała w czwartkowy wieczór, gdy ekipa z Meyerside zmierzy się z Leicester City.

