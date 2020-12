Liverpool szykuje kontrakt dla swojej największej gwiazdy

Virgil van Dijk zmaga się z poważną kontuzją i wróci do gry za wiele miesięcy. Nie przeszkadza to jednak działaczom Liverpoolu w tym, by budować wokół niego przyszłość. Holender ma przedłużyć kontrakt o kolejne pięć lat.

Czołowy gracz Liverpoolu wypadł z gry na wiele miesięcy z powodu urazu więzadła krzyżowego przedniego, którego nabawił się w październiku. Jeżeli wróci na boisko, to dopiero w końcówce obecnego sezonu.

Działacze The Reds chcą jednak już po świętach zasiąść z zawodnikiem i jego agentem do stołu, by dyskutować o nowym kontrakcie. Zdaniem znanego dziennikarza Fabrizio Romano umowa miałaby obowiązywać przez pięć kolejnych sezonów.

– Liverpool jest zadowolony z van Dijka i także sam zawodnik chce dalszej współpracy. Działacze tuż po tym, jak doznał kontuzji, powiedzieli mu: okej, wypadłeś z gry, ale jesteś naszym liderem i chcemy cię w klubie na wiele lat – powiedział Fabrizio Romano, którego cytuje Daily Express.

Najlepszy defensor świata

Virgil van Dijk przeniósł się do Liverpoolu z Southampton latem 2018 roku, a wcześniej reprezentował barwy Celticu. Znacząco przyczynił się do tego, że Anglicy wygrali Ligę Mistrzów, a potem rozgrywki Premier League.

Nie brakuje opinii, że urodzony w Bredzie zawodnik jest w tym momencie najlepszym defensorem świata. Serwis Transfermarkt wycenia go na 80 milionów euro.