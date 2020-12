Wielka niespodzianka, nowa miotła już działa

W niedzielny wieczór Liverpool walczył z West Bromwich Albion w ramach 15. kolejki Premier League. Do przerwy ekipa z Anfield nie wykorzystała wielu dogodnych sytuacji, w konsekwencji zeszła do szatni tylko z jednobramkowym prowadzeniem. Natomiast druga część rywalizacji była już bardziej wyrównana. Słabszy moment gospodarzy wykorzystali The Baggies, którzy w końcówce doprowadzili do remisu i mecz zakończył się wynikiem 1:1 (1:0). Niestety Jurgen Klopp znów nie może spać spokojnie. Joel Matip po godzinie gry zszedł z boiska, ze względu na uraz mięśniowy.

The Reds od pierwszego gwizdka sędziego wyglądali lepiej na tle swoich przeciwników. West Brom z całych sił bronił dostępu do własnej bramki, ale wynik spotkania już w 12. minucie otworzył Sadio Mane. Senegalczyk świetnie wykorzystał długie podanie Matipa. Najpierw przyjął futbolówkę na klatkę piersiową i po chwili oddał pewny strzał w kierunku lewego słupka.

Szybko strzelony gol zwiastował bramkostrzelne widowisko. Tymczasem Liverpool pomimo pełnej kontroli nie był w stanie podwyższyć prowadzenia. Do końca premierowej odsłony podopieczni Kloppa zdominowali rywali, jednak słaba skuteczność w ofensywie nie pozwoliła na zniechęcenie gości do walki o korzystny rezultat końcowy.

Po przerwie zobaczyliśmy zupełnie inną grę obu zespołów. West Brom z każdą minutą nabierał większej pewności siebie, z kolei gospodarze nie byli w stanie jednoznacznie przejąć inicjatywy. Gdy wydawało się, że Liverpool spokojnie dowiezie zwycięstwo do końca, Semi Ajayi szczęśliwie pokonał Alissona. 27-latek wygrał pojedynek główkowy w polu karnym The Reds i wpakował piłkę w lewy róg bramki.

Patrząc na ostateczny przebieg gry, remis jest niespodzianką. Liverpool był stroną dominującą, ale niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Team z Anfield ma czego żałować, ponieważ przed rozpoczęciem zmagań w nowym roku mógł mieć pięciopunktową przewagę nad Evertonem. Joel Matip w drugiej połowie narzekał na ból w pachwinie. Stoper zszedł z boiska o własnych siłach i na razie nie wiemy ile potrwa jego powrót do pełni sił. Dla West Brom remis jest wielkim osiągnięciem i daje nadzieję na walkę o utrzymanie w Premier League. Kamil Grosicki pojawił się w kadrze meczowej, jednak cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych.