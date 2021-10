Wiele klubów z Europy wkrótce będzie miało ten sam problem. Zimą wystartuje Puchar Narodów Afryki, który zakłóci pracę poszczególnych trenerów. Na uwadze ma to również Jurgen Klopp. Tym samym Liverpool złożył właśnie odpowiednie dokumenty do wybranych federacji, aby piłkarze The Reds dołączyli do swoich reprezentacji w późniejszym terminie.

Wkrótce startuje Puchar Narodów Afryki

Jurgen Klopp zamierza jednak opóźnić wylot swoich zawodników na turniej

Trener The Reds ma na uwadze arcyważny pojedynek z Chelsea, który odbędzie się na początku stycznia

Liverpool negocjuje z federacjami AFCON

Jurgen Klopp zawsze dbał o relacje ze swoimi piłkarzami. Co więcej, nigdy nie bał się powiedzieć złego zdania na temat przerw reprezentacyjnych czy funkcjonowania narodowych federacji. Niemiec kładzie duży nacisk na dialog, przez co od dłuższego czasu pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami grających dla niego zawodników.

Na początku 2022 r. startuje Puchar Narodów Afryki. Dobrze wiemy, że na skrzydłach The Reds występują gracze właśnie z tego kontynentu. Mowa oczywiście o Mohamedzie Salahu oraz Sadio Mane. Do tego dochodzi jeszcze Naby Keita, co w dużej mierze zakłóci wykonywanie obowiązków Kloppa w klubie.

Według przepisów FIFA, drużyny z Premier League powinny odesłać wybranych zawodników 27 grudnia po meczach Boxing Day. Właśnie na taki ruch nie zamierza przystawać Liverpool. Ekipa z Anfield planuje opóźnić wylot Afrykańczyków do 3 stycznia. Wszystko spowodowane jest arcyważnym pojedynkiem z Chelsea dzień wcześniej.

AFCON zaplanowano na 9 stycznia do 6 lutego. Przez ten czas Liverpool rozegra cztery inne spotkania w lidze, dodatkowo jeszcze dwa pojedynki w Pucharze Anglii oraz dwa mecze półfinałowe w Pucharze Ligi Angielskiej.

