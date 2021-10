Liverpool FC pokonał we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów Atletico Madryt. Drużyna z Wanda Metropolitano uległa The Reds 2:3. Tymczasem po zakończeniu meczu wielu zwróciło uwagę, że Diego Simeone nie uścisnął tradycyjnie dłoni z Juergenem Kloppem. Niemiec zabrał głos na ten temat.

Liverpool pokonał 3:2 Atletico Madryt w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów

Po zakończeniu spotkania Diego Simeone nie uścisnął dłoni z Juergenem Kloppem, co zostało różnie zinterpretowane przez media

Na temat sprawy w jednym z wywiadów głos zabrał opiekun The Reds, który wściekł się na jednego z dziennikarzy

Dziennikarz wyprowadził Kloppa z równowagi

Liverpool FC w tej edycji Ligi Mistrzów może jak na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. We wtorkowy wieczór do wygranej The Reds poprowadził między innymi Mohamed Salah. Egipcjanin zdobył dwie bramki.

Tymczasem po ostatnim gwizdku sędziego argentyński trener mistrzów La Liga udał się błyskawicznie do szatni, unikając w ten sposób kontaktu z opiekunem Liverpoolu. Klopp ironicznie uniósł kciuk w górę przed uściśnięciem dłoni z piłkarzami Atletico. W każdym razie Niemiec nie był zły, jak zasugerował dziennikarz hiszpańskiej stacji Movistar+.

– Dlaczego miałbym być zły? Nie jestem głupcem, aby dać wpuścić się w rozmowę na ten temat w taki sposób. W ogóle nie byłem zły. Chciałeś zrobić z tej sytuacji zamieszanie. Ja po prostu chciałem uścisnąć dłoń trenerowi. Ten nie chciał i koniec tematu. To po prostu energiczny człowiek. A ty jesteś człowiekiem, widzącym aferę w takich momentach. Jeszcze raz powtarzam, że nie byłem zły. Zły jest natomiast teraz z powodu takiego pytania – rzekł Klopp cytowany przez RMC Sport, po czym odszedł.

Kolejne starcie z udziałem Liverpoolu i Atletico już za dwa tygodnie. Tym razem arena zmagań będzie jednak Anfield Road.

