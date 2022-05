Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Liverpool FC

Fenomenalne wyniki Liverpool FC w ostatnim czasie mogą zaowocować rekordowym kontraktem The Reds ze Standard Chartered.

Obecna umowa Liverpoolu z bankiem Standard Chartered kończy się w 2023 r.

Władze The Reds już teraz jednak negocjują nowy kontrakt

W grę wchodzą gigantyczne, nawet jak na angielskie warunki, pieniądze

Gigantyczne pieniądze popłyną na Anfield Road

Standard Chartered to międzynarodowy bank z siedzibą w Londynie, który jest sponsorem Liverpool FC od 2010 r. W tym czasie The Reds przestali być stałym uczestnikiem Ligi Mistrzów, nierzadko mając również w ogóle problemy z kwalifikacją do Ligi Europy. Z czasem jednak piłkarze z miasta Beatlesów dołączyli do czołówki, najpierw ligowej, a potem międzynarodowej. A od przyjścia w 2015 r. Juergena Kloppa, na powrót stali się jednym z najlepszych klubów Europy.

Od 2010 r. umowa banku z 19-krotnymi mistrzami Anglii była już czterokrotnie przedłużana. Ostatni kontrakt, podpisany w 2018 r., był trzecim najwyższym w Premier League (40 mln funtów rocznie), zaraz po umowie Arsenal FC z Emirates oraz Chelsea FC z Yokohamą. Obecnie, jak donosi “Daily Mail”, władze The Reds negocjują przedłużenie umowy, dzięki czemu klub z Anfield Road rocznie zarabiałby aż 80 mln funtów!

Owa kwota uczyni kontrakt LFC z bankiem najwyższym w Europie, ale też jest to wsparcie absolutnie zasłużone i zrozumiałem. Podopieczni Kloppa mają bowiem duże szanse, aby jako pierwszy angielski klub w historii wywalczyć poczwórną koronę. The Reds zdobyli już Puchar Ligi Angielskiej, zapewnili sobie też udział w finale Pucharu Anglii. W Premier League, po 34. kolejkach tracą tylko punkt do Manchester City. Z kolei w Lidze Mistrzów, wygrali pierwsze spotkanie 1/2 finału z Villarreal CF 2:0.

W związku z licznymi sukcesami, koszulki Liverpool FC sprzedają się jak świeże bułeczki. “Daily Mail” donosi, że w tym roku ich sprzedaż, po raz pierwszy w historii, przekroczy 2 miliony!

