Już w niedzielę czeka nas mecz na szczycie Premier League. Liverpool na własnym stadionie zmierzy się z liderującym w tabeli Manchesterem United. Menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer tonuje nastroje wokół jego drużyny i podkreśla, że czeka ją niezwykle trudny pojedynek.

Manchester United 36 z punktami po 17 kolejkach prowadzi w ligowej tabeli. Drugi w tabeli Liverpool ma trzy punkty straty, a plasujący się na trzecim miejscu Manchester City traci cztery oczka. Obywatele mają jednak na swoim koncie jeden mecz rozegrany mniej.

Niedzielny mecz Liverpool – Manchester United rozpocznie się o godzinie 17:30. Solskjaer jest przekonany, że jego drużynę stać na zwycięstwo na Anfield Road. – Każda drużyna przystępuje do każdego meczu myśląc, że może go wygrać. Wiemy, że możemy pokonać każdego, gdziekolwiek, każdego dnia. Przystępując do takiego meczu posiadanie poczucia, że jeśli zagramy najlepiej jak potrafimy to możemy wygrać, jest dobrym uczuciem – powiedział Solskjaer.

– To test i sprawdzenie, gdzie naprawdę jesteśmy, ponieważ gra z Liverpoolem na Anfield jest jednym z wielkich wyzwań. Wygraliśmy wiele, wiele zaciętych spotkań, zdobyliśmy wiele bramek w doliczonym czasie gry. Aby wygrać na Anfield musisz jednak zagrać na swoim najlepszym poziomie – kontynuował norweski szkoleniowiec.

– Wolałbym być na górze i mieć punkty niż gonić. Ale to my jesteśmy łowcami goniącymi za mistrzami. Oni są tymi, których każdy chciałby pokonać. Byli niesamowici u siebie, więc potrzebujemy tej dodatkowej przewagi. Musimy być skromni i walczyć o każdy centymetr na tym boisku. Każdy mały szczegół może zadecydować o wyniku takiego meczu – dodał.



