fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Manchester United

Liverpool na remis z Manchesterem United

Liverpool przystępował do niedzielnej potyczki w lidze angielskiej z Manchesterem United, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo i 15. w trakcie trwającej kampanii. Ekipa Rubena Amorima miała natomiast zamiar przerwać serię trzech z rzędu porażek. To zwiastowało pasjonujące widowisko na Anfield Road.

Od pierwszych fragmentów rywalizacji na arenie The Reds nie brakowało emocji. Każda z ekip miała sytuacje strzeleckie, ale finalnie do przerwy wynik nie uległ zmianie. Najbliżej szczęścia był w 42. minucie Rasmus Hojlund, ale nie dał rady zmusić do kapitulacji Alissona.

Niezwykłe widowisko na Anfield Road w drugiej połowie

Na pierwszego gola w rywalizacji trzeba było czekać do 52 minuty. Wówczas w roli głównej wystąpi Lisandro Martinez, który strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie Czerwonym Diabłom. Z prowadzenia Man Utd nie cieszył się jednak długo. Już w 59. minucie Cody Gakpo wyrównał stan rywalizacji, wykorzystując podanie od Alexisa Mac Allistera.

Na dwóch golach w rywalizacji Liverpoolu z Man Utd się nie skończyło. W końcu błysnął też Mohamed Salah, wykorzystując rzut karny podyktowany za przewinienie Matthijsa De Ligta. Wynik rywalizacji na 2:2 został natomiast ustalony w 80. minucie. Tym razem bramkę zdobył Amad Diallo i potyczka zakończyła się podziałem punktów.

Liverpool – Manchester United 2:2 (0:0)

0:1 Lisandro Martinez 52′

1:1 Cody Gakpo 59′

2:1 Mohamed Salah 70′ (k.)

2:2 Amad Diallo 80′

Czytaj więcej: Rashford nie znalazł się w planach na Liverpool. Amorim nieugięty