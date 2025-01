Rashford nie znalazł się w planach na Liverpool. Amorim nieugięty

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford poza kadrą meczową na mecz Liverpool – Man Utd

Man Utd po raz kolejny nie znalazł miejsca w kadrze dla Marcusa Rashforda na ligowe spotkanie. Oficjalnie z występu zawodnika miała wykluczyć choroba. Taką narrację przekazuję Ruben Amorim.

Man Utd sezon 2024/2025

Angielski zawodnik jednocześnie nie pojawił się w oficjalnym spotkaniu Man Utd od 12 grudnia. W kadrze meczowej w sześciu ostatnich spotkaniach znalazł się tylko raz. Ogólnie potyczka przeciwko The Reds jest szóstą z rzędu, w której nie zagrał Rashford.

Od jakiegoś czasu nie brakuje natomiast spekulacji na temat przyszłości piłkarza. Chętne na pozyskanie zawodnika mają być między innymi takie ekipy jak: AC Milan, FC Barcelona czy Paris Saint-Germain.

Rashford to 27-latek, będący wychowankiem Man Utd. Jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 55 milionów euro. Ogólnie kontrakt zawodnika z ekipą z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W tym sezonie 60-krotny reprezentant Anglii wystąpił jak na razie w 24 meczach. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył też trzy kluczowe podania. Na boisku zawodnik spędził jak na razie 1500 minut.

Jeśli oficjalnie sytuacja zdrowotna piłkarza ulegnie poprawie, to kolejną okazję do gry Rashford może mieć 12 stycznia. Man Utd zmierzy się wówczas w Pucharze Anglii z Arsenalem.

