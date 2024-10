Liverpool ma problem. Kluczowy gracz może pauzować tygodnie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool bez Alissona do połowy listopada?

Pierwsza bramka w meczu Crystal Palace – Liverpool padła już w 9. minucie rywalizacji na Selhurst Park. Diogo Jota skorzystał ze znakomitego podania Cody’ego Gakpo i pokonał Deana Hendersona. Jak się później okazało, było to jedyne trafienie w tym pojedynku. The Reds utrzymali korzystny wynik aż do ostatniego gwizdka i sięgnęli po trzy punkty.

W 79. minucie Arne Slot mógł tylko złapać się za głowę. Tuż po wybiciu piłki Alisson złapał się za mięsień i usiadł na murawie. Brazylijczyk nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony przez Vitezslava Jarosa, który zaliczył debiut w barwach ekipy z Anfield Road. Z kolei zmieniony przez niego 32-latek doznał kolejnego urazu w krótkim czasie.

Alisson opuścił spotkania z Bourneouth i West Hamem, rozegrane odpowiednio 21 i 25 września. Teraz jego pauza może potrwać zdecydowanie dłużej. Użytkownik FPLPhysio – FPL Injury Analysis twierdzi, że reprezentant Canarinhos może wrócić dopiero w połowie listopada.

– Na pewno nie wyglądało to na niegroźny uraz, co oznacza, że ​​Alisson prawdopodobnie będzie pauzował co najmniej kilka tygodni. Wyglądało to na uraz ścięgna podkolanowego drugiego stopnia, w przypadku którego powrót do zdrowia zajmie od 6 do 10 tygodni. Być może wydaje się, że to zbyt długo, ale to dlatego, że to powracająca kontuzja Alissona. To prawdopodobnie spowodowałoby, że Liverpool byłby ostrożniejszy niż zwykle.

Liverpool kolejne spotkanie rozegra dopiero 20 października. Po przerwie reprezentacyjnej The Reds zagrają z Chelsea.