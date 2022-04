Bez niespodzianki na Anfield Road. Watford nie dał rady

PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

W pierwszym sobotnim spotkaniu 30. kolejki Premier League Liverpool pokonał na Anfield Road zespół Watfordu 2:0. Pierwszego gola w tym spotkaniu zdobył w 22. minucie Diogo Jota. Strzelcem drugiej bramki dla Liverpoolu był Fabinho, który wykorzystał pod koniec meczu rzut karny. Zwycięstwo pozwoliło The Reds na przynajmniej kilka godzin przeskoczyć w tabeli Manchester City i zasiąść w fotelu lidera.

Liverpool pewnie pokonuje Watford

Gole dla The Reds zdobywali Diogo Jota oraz Fabinho

Watford nie był w stanie zagrozić bramce gospodarzy oddając zaledwie dwa celne strzały

Pewne zwycięstwo Liverpoolu. Diogo Jota i Fabinho zdobywcami bramek

Goście rozegrali przyzwoite pierwsze 30 minut tego meczu, ale to zdecydowanie za mało, żeby pokusić się o dobry rezultat. Liverpool nie miał wyjścia i musiał wygrać to spotkanie, aby ciągle być blisko Manchesteru City.

The Reds osiągnęli swój cel w 22. minucie. Diogo Jota wykorzystał dobre dośrodkowanie Joe Gomeza i umieścił piłkę w siatce. Ta sytuacja ustawiła mecz. Z Watfordu uszło nieco powietrze i goście zgubili gdzieś swój dobry rytm. The Reds przejęli inicjatywę, ale nie forsowali tempa gry. Mecz był rozgrywany dość spokojnie, a pod bramkami obu drużyn niewiele się działo.

W drugiej połowie gra toczyła się głównie na połowie Watfordu. Goście mieli ogromne problemy z przekroczeniem linii środka pola. Mimo to The Reds grali wolno i nie stwarzali zbyt wielu okazji. Bardzo dobrze obrazuje to zaledwie jeden celny strzał oddany przez Liverpool w drugiej połowie.

Najważniejsze wydarzenie drugiej części gry miało miejsce tuż przed końcem spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gracz Liverpoolu był faulowany w polu karnym. Początkowo arbiter puścił grę, jednak po analizie VAR gospodarzom przyznano “jedenastkę”. Rzut karny pewnie na gola zamienił Fabinho zamykając to spotkanie.

Liverpool wygrywa dziesiąty mecz z rzędu i przynajmniej na chwile przeskakuje w tabeli Manchester City, który swój mecz rozpocznie o godzinie 16:00.