Robertson skręcił kostkę

Reprezentant Szkocji doznał skręcenia stawu skokowego podczas meczu na Anfield Road, który zakończył się remisem. Tym samym jego występ w pierwszym spotkaniu nowego sezonu, w którym Liverpool w najbliższą sobotę zmierzy się z Norwich City, stanął pod wielkim znakiem zapytania.

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja i jak długo Robertson będzie wyłączony z gry, ale odpowiedź na te pytania powinny dać wyniki badań, które zawodnik przejdzie w poniedziałek.

– Oczywiście nie wiemy w tej chwili, jak poważny jest to uraz. Było to dość bolesne i dlatego Andy zszedł. Prawdopodobnie widzieliście to w telewizji lepiej niż my, ale skręcił kostkę na piłce. Ból już jest mniejszy, ale nie możemy powiedzieć nic więcej bez dalszych badań, które przeprowadzone zostaną w poniedziałek. Musi przejść prześwietlenie i wtedy będziemy wiedzieć więcej – powiedział tuż po meczu menedżer The Reds Juergen Klopp.

Robertson to jeden z kluczowych zawodników Liverpoolu. W poprzednim sezonie 27-letni Szkot wystąpił we wszystkich 38 spotkaniach Premier League. W ciągu ostatnich trzech sezonów opuścił tylko cztery ligowe mecze.

